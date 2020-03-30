За закон №2178-10 Про обіг земель сільськогосподарського призначення проголосували 259 народних депутатів.
З них від партії Слуга народу – 206, 0 – від Опозиційної платформи За життя, 23 – від Європейської солідарності, 0 – від Батьківщини, 0 – від депутатської групи За майбутнє, 5 – від позафракційних, 13 – від Голосу, 12 – від депутатської групи Довіра.
Не голосували взагалі 29 депутатів, утрималися – 3, проти були 24.
Закон про ринок землі
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Нагадаємо, ухвалений закон про ринок землі передбачає, що з липня 2021 року до 1 січня 2024 року ринок землі працюватиме тільки для фізичних осіб.
Юридичні особи зможуть купувати землю у власність тільки з 2024 року.
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