З готелю Козацький втекли українці, яких помістили на обсервацію

Кілька осіб, яких розмістили на обсервацію в готель Козацький після евакуації з-за кордону, втекли.

– Кілька людей покинули місце обсервації. Зараз разом з прикордонниками уточнюємо списки, щоб точно знати, скільки, – сказали в прес-службі поліції.

Окрім цього, обсервацію в готелі Пуща залишили і раніше евакуйовані з Катару.

Поліція має намір залучити тих, хто втік з обсервації до адміністративної відповідальності.

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Поліція взяла під охорону готель Козацький в Києві, куди помістили на обсервацію частина українців.

До слова, ми писали як відбувалася евакуація українців та чому вони так сильно опираються обсервації.