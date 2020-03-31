З готелю Козацький втекли українці, яких помістили на обсервацію

Кілька осіб, яких розмістили на обсервацію в готель Козацький після евакуації з-за кордону, втекли.
– Кілька людей покинули місце обсервації. Зараз разом з прикордонниками уточнюємо списки, щоб точно знати, скільки, – сказали в прес-службі поліції.
Окрім цього, обсервацію в готелі Пуща залишили і раніше евакуйовані з Катару.
Поліція має намір залучити тих, хто втік з обсервації до адміністративної відповідальності.
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Поліція взяла під охорону готель Козацький в Києві, куди помістили на обсервацію частина українців.
До слова, ми писали як відбувалася евакуація українців та чому вони так сильно опираються обсервації.
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