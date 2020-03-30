Эвакуация украинцев: как проходит и почему отказываются от обсервации

Эвакуация украинцев из-за границы в связи с распространением коронавируса в мире продолжается.

В последний день перед закрытием украинских границ на въезд и выезд в Украину прибыло 13,5 тыс. граждан. Украинцы массово пересекали наземные границы — пешком и автомобилями, а в международный аэропорт Борисполь прилетело 39 рейсов из всех уголков мира.

Но не всех удалось эвакуировать. Так, уже после закрытия границ МИД продолжает организовывать эвакуационные рейсы. Однако президент Владимир Зеленский заявил, что все, кто вернется в Украину после 28 марта, должны пройти двухнедельную обсервацию.

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То есть по примеру эвакуации украинцев с Уханя граждан должны разместить в изолированной зоне на 14 дней и контролировать все это время их состояние здоровья.

Но как происходило возвращение украинцев на самом деле — Факты ICTV попытались узнать от самих граждан.

Рейсы из Вьетнама: штурм Борисполя и отказ от обсервации?

29 февраля в Борисполь прибыл рейс украинцев из Вьетнама. Накануне Факты ICTV рассказывали, что там застряло более 300 граждан, которые по уважительным причинам не смогли покинуть страну и призвали власти обратить на них внимание.

В сети появилось видео, где граждане силой прорывались из аэропорта, якобы отказавшись от обсервации. Пассажирам заблокировали двери, но они изо всех сил пытались их открыть, и в конце концов им это удалось.

Ситуацию даже прокомментировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба:

— Что касается вчерашних событий, прежде всего рейса из Хошимина, я без всякой иронии хочу вам сказать, что мы стали свидетелями очередного несокрушимого стремления украинцев к свободе. Мы увидели, что украинец готов пренебречь всем, общественным интересом, ради того, чтобы вырваться на волю, сесть в такси и поехать домой.

Но уже потом те, кто прилетел этим рейсом, объяснили, что произошло. Они подчеркивают — от самоизоляции они не отказывались.

— Я сейчас самоизолировалась — ни с кем не контактирую, а все необходимое мне будут оставлять под дверью, — рассказывает Фактам ICTV украинка, которая прилетела из Вьетнама.

Девушка говорит, об отеле в аэропорту ничего не сказали. До вылета уверяли, что это обязательно и стоит €169 с человека за две недели, без питания

— Уже прилетев, заполнили документы, но об изоляции в отеле ничего там написано не было.

В соцсетях другие граждане также объясняют ситуацию. Мол, у некоторых сдали нервы, ведь никто и ничего им не объяснял, зато их просто держали а аэропорту, запретив выходить.

— Было мало понятной информации. Никто ничего не объяснял. 12 часов перелета, два часа в терминале ожидания, когда не выпускают и не могут сказать, что делать. Вот у людей и сдали нервы, — рассказывает один из эвакуированных в Instagram.

По словам мужчины, силой прорвались лишь первые десять человек. Потом люди организованно выходили по пять человек.

Рейс с Бали: 8 часов в самолете и платная обсервация

В ночь на 30 марта в Украину также прилетели два спецрейса из Катара с эвакуированными украинцами из Индонезии.

По состоянию на 13:00 на борту все еще находилось около 40 человек, которые отказались от принудительной обсервации. Они провели там более восьми часов. Гражданам предложили два варианта — бесплатное размещение в гостинице Казацкой на Майдане Независимости и платное размещение в конгресс-гостинице Пуща в Пуще-Водице.

Те, кто выбрал бесплатный вариант, жаловались на ужасные условия. В частности, выкладывали в соцсети видео, где из крана течет ржавая вода.

Питание в «бесплатной» обсервации стоит не дешево — 390 грн за комплексный обед на человека.

Из-за отсутствия информации со стороны государства украинцы до последнего не понимали, как будет проходить их изоляция. Так, например, харковчанин даже снял себе в Киеве жилье на две недели, чтобы отбыть добровольную самоизоляцию. Теперь же он среди тех, кто отказывается выходить из самолета, потому что не желает ехать в обсервацию в предлагаемые места.

Впоследствии, как удалось установить, в гостинице Казацкой можно было написать отказ от обсервации и поехать домой, чем часть туристов и воспользовалась.

Те же, кто поехал в Пущу-Водицу, впоследствии тоже отказались там селиться.

— Сначала было платно. Час назад сказали, что бесплатно. В этом отеле 20 марокканцев, часть из них с температурой. Мы селиться сюда не хотим, — рассказала Фактам ICTV женщина, которая вернулась с Бали.

В тот момент они находились на улице рядом с отелем в окружении полиции. Альтернативных вариантов им не предлагали.

— Два часа назад нам предлагали административный протокол и суд. Мы согласились. Начали заполнять бумаги, но потом они передумали.

Готова ли Украина эвакуировать граждан?

Организация прилета граждан после 28 марта, которые, по словам властей, должны проходить обсервацию, значительно уступает организации эвакуации украинцев из Уханя.

Пообщавшись с людьми, становится понятно, что разъяснительные работы с ними не проводили. Им четко не объяснили — кто, почему и куда должен ехать и обязательно ли это.

Государство, пытаясь решить насущные вопросы, принимает решение в спешке. Так, 30 марта, после истории с рейсом Доха-Киев, Минкультуры предложило украинским отелям размещать туристов на 14 дней резервации за бюджетные средства.

Главный аргумент тех, кто вернулся и отказывается проходить обсервацию, — несоблюдение правил карантина другими. В частности, теми гражданами, которые тысячами пешком возвращались из европейских стран, проходили границу и отправлялись на добровольную самоизоляцию.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечает, что количество граждан, ожидающих эвакуации, составляет около 11,5 тыс. Он призывает всех, кто имеет средства, остаться в странах пребывания.

Однако даже если часть из них откажется от эвакуации, другая прибудет в Украину. Поэтому возникают насущные вопросы. В частности, как заставить украинцев проходить обсервацию и предоставить им необходимые условия?

Факты ICTV призывают читателей не паниковать, придерживаться советов врачей и условий карантина. А для удобства мы собрали все, что нужно знать о коронавирусе, в одном материале.

Лилия Ященко