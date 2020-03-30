По состоянию на 30 марта 2020 года в Украине зафиксировано 480 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.

11 человек умерло, а шестеро выздоровели.

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в течение суток подтверждено 62 положительные результаты ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 23 случая;

Волынская область — 2 случая;

Днепропетровская область — 8 случаев;

Донецкая область — 6 случаев;

Житомирская область — 5 случаев;

Закарпатская область — 1 случай;

Запорожская область — 11 случаев;

Ивано-Франковская область — 41 случай;

Кировоградская область — 4 случая;

Киев — 102 случая;

Киевская область — 49 случаев;

Львовская область — 6 случаев;

Луганская область — 2 случая;

Одесская область — 8 случаев;

Полтавская область — 1 случай;

Ровенская область — 11 случаев;

Сумская область — 9 случаев;

Тернопольская область — 60 случаев;

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 1 случай;

Хмельницкая область — 2 случая;

Черновицкая область — 75 случаев;

Черкасская область — 50 случаев;

Черниговская область — 2 случая.

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