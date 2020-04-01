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Факты / Украина

Безработица из-за карантина: Шмыгаль анонсировал создание рабочих мест

Специальная программа Кабинета министров поможет найти трудоустройство тем гражданам, которые приехали из-за границы или потеряли работу в связи с введенным в Украине карантином.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В частности, нам нужны люди для ремонта дорог, мощения тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий, — сказал он.

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Шмыгаль также отметил, что правительству удалось остановить рост цен на социально значимые товары и даже снизить цены на некоторые продукты.

Напомним, Кабмин принял решение о введении дополнительных выплат пенсионерам и другим незащищенным слоям населения в связи с глобальным кризисом, вызванным коронавирусом.

Источник: Интерфакс-Украина

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