От 500 до 1 тыс. грн: с апреля пенсионеры получат дополнительные выплаты

Украинское правительство приняло решение о введении дополнительных выплат пенсионерам и другим незащищенным слоям населения в связи с глобальным кризисом, вызванным коронавирусом.

С 1 апреля Кабмин установил ежемесячные выплаты до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, размер пенсии которых не превышает 9 205 грн. Надбавку получат 10,6 млн пенсионеров и получателей социальной помощи.

Выплата будет осуществлена после принятия изменений в государственный бюджет на 2020 год.

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Также правительство определило порядок выплаты одноразового пособия в сумме 1 тыс. грн для пенсионеров, размер пенсии которых не превышает 5 тыс. грн, а также некоторым уязвимым категориям населения. Такую выплату получит около 1,5 млн пенсионеров.

С мая 2020 года в Украине проведут индексацию пенсий на 11% — в среднем это 206 грн. Пенсия повысится у 7 млн пенсионеров.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о создании стабилизационного фонда государства для социальных выплат и поддержки бизнеса.