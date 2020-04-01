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Факти / Україна

Безробіття через карантин: Шмигаль анонсував створення робочих місць

Спеціальна програма Кабінету міністрів допоможе знайти працевлаштування тим громадянам, які приїхали з-за кордону або втратили роботу в зв’язку із введенням в Україні карантину.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Ми плануємо створити багато робочих місць вже за кілька тижнів. Зокрема, нам потрібні люди для ремонту доріг, мощення тротуарів, прибирання територій. Багато різних вакансій, – сказав він.

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Шмигаль також відзначив, що уряду вдалося зупинити зростання цін на соціально значущі товари і навіть знизити ціни на деякі продукти.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про запровадження додаткових виплат пенсіонерам та іншим вразливим верствам населення.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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