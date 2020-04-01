Чартеры не пустят в Украину без 100% обсервации – Аваков

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что не даст больше согласия ни на один авиационный чартер, исключения могут быть только со 100% обсервацией.

— Пассажирское авиасообщение – закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР, — отметил Аваков.

По его словам, у всех тех, кто находится сейчас на обсервации в киевских отелях, возьмут материалы на ПЦР-тест завтра и послезавтра.

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Также он рассказал, какая судьба ждет украинцев, эвакуированных из Бали, которые бежали и уклонились от обсервации.

— Те, кто сбежал из автобусов и уклонился от обсервации на этот момент, уже получили административные протоколы или будут подвергнуты этой санкции: штраф до 17 тыс. грн. Если у кого-то из пассажиров рейса будет выявлен вирус — полиция примет решение о выдвижении обвинений в соответствии со ст. 325 – вплоть до ареста и содержания под стражей до трех лет, — заявил министр.

Ранее Факты ICTV писали, что несколько человек, которых разместили на обсервацию в отель Казацкий после эвакуации из-за рубежа, скрылись.