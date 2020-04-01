Чартери не пустять в Україну без 100% обсервації – Аваков

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що не дасть більше згоди ні на один авіаційний чартер, винятком можуть бути лише зі 100% обсервацією.

– Пасажирське авіасполучення – закрито. Винятки будуть рідкісні та тільки окремим рішенням зі 100% обсервацією під контролем санітарних лікарів з подальшим тестом ПЛР, – зазначив Аваков.

За його словами, у всіх тих, хто знаходиться зараз на обсервації в київських готелях, візьмуть матеріали на ПЛР-тест завтра і післязавтра.

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Також він розповів, яка доля чекає на українців, евакуйованих з Балі, які втекли та ухилилися від обсервації.

– Ті, хто втекли з автобусів та ухилився від обсервації на цей момент, уже отримали адміністративні протоколи, санкція: штраф до 17 тис. грн. Якщо у когось з пасажирів рейсу буде виявлений вірус – поліція ухвалила рішення про висунення звинувачень відповідно до ст. 325 – аж до арешту та утримання під вартою до трьох років, – заявив міністр.

Раніше Факти ICTV писали, що кілька осіб, яких розмістили на обсервацію в готель Козацький після евакуації з-за кордону, втекли.