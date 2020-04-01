Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что карантин отменят не раньше второй половины мая.

— Посмотрим, как будут развиваться события в Европе, которую волна вируса накрыла раньше нас. Но, если честно, надо быть реалистами. Моя точка зрения: страна начнет возвращаться к нормальной жизни не раньше 15 мая. И это предположения оптимиста, – заявил Аваков.

По его словам, завершение карантина в Украине будет зависеть от результативности внедренных мероприятий.

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— Никто в нашей стране не знает, когда завершится эпидемия и отменят карантин, а кто говорит, что знает — врет. Все будет зависеть от развития ситуации и нашей успешности в борьбе с вирусом, – добавил министр.

Он напомнил, что на данный момент карантин отменен только в Китае.

Аваков также подчеркнул, что сейчас очень ответственный момент атаки эпидемии.

— Если не будем массово обниматься и шашлычить в парках, награждая друг друга вирусом – можем сбить пик вируса, не доходя до уровня трагических потерь, – подытожил он.

Напомним, по состоянию на 22.00 31 марта в Украине зафиксировали 645 случаев коронавирусной инфекции. Всего зафиксировано 17 летальных случаев от коронавируса в Украине.