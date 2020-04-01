PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Не раньше 15 мая: Аваков о том, когда закончится карантин в Украине

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что карантин отменят не раньше второй половины мая.

— Посмотрим, как будут развиваться события в Европе, которую волна вируса накрыла раньше нас. Но, если честно, надо быть реалистами. Моя точка зрения: страна начнет возвращаться к нормальной жизни не раньше 15 мая. И это предположения оптимиста, – заявил Аваков.

По его словам, завершение карантина в Украине будет зависеть от результативности внедренных мероприятий.

Читайте: Минздрав разрешит работу продуктовых рынков в карантин — условия

— Никто в нашей стране не знает, когда завершится эпидемия и отменят карантин, а кто говорит, что знает — врет. Все будет зависеть от развития ситуации и нашей успешности в борьбе с вирусом, – добавил министр.

Он напомнил, что на данный момент карантин отменен только в Китае.

Аваков также подчеркнул, что сейчас очень ответственный момент атаки эпидемии.

— Если не будем массово обниматься и шашлычить в парках, награждая друг друга вирусом – можем сбить пик вируса, не доходя до уровня трагических потерь, – подытожил он.

Напомним, по состоянию на 22.00 31 марта в Украине зафиксировали 645 случаев коронавирусной инфекции. Всего зафиксировано 17 летальных случаев от коронавируса в Украине.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка