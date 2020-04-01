Наше государство не может использовать весь потенциал бизнеса — Мирослав Продан

Разговоры о передаче отдельных государственных услуг на выполнение частным компаниям в Украине ведутся уже давно. А в условиях экономического кризиса, надвигающегося на мир и Украину, они приобретают еще большую актуальность, отмечает эксперт по налоговой и таможенной политике Мирослав Продан.

— Фактически, такой аутсорсинг в Украине давно существует и в отдельных сферах демонстрирует довольно успешные результаты. Хороший пример — функционирование частных исполнителей, которые приводят в исполнение судебные решения. Такая система была недавно основана в Украине и достаточно неплохо себя зарекомендовала, — заявляет Мирослав Продан.

Между тем отечественный закон Украины Об административных услугах от 6 сентября 2012, к сожалению, не урегулировал правоотношения по возможности привлечения частных структур к оказанию государственных сервисов, оставив большой пробел в этой части.

— Фактически, такая деятельность пока что остается за пределами правового регулирования в Украине, и наше государство не может использовать весь потенциал частного бизнеса, готового приходить на помощь в организации социальных функций, — говорит Мирослав Продан.

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Вместе с тем, эксперт указывает на успешный опыт передачи государственных услуг на аутсорс в других странах, например, США.

— Почти вся космическая отрасль США построена по принципу государственно-частного партнерства через аутсорсинг. Значительную часть оборонных заказов в США выполняют именно в частном секторе. Выручка компании ССА, которая управляет системой частных пенитенциарных заведений США, в 2014 году составила $1,6 млрд, из которых 200 млн — чистой прибыли. Акции частных тюремных компаний котируются на фондовых биржах, а этот бизнес считается очень прибыльным в США, — рассказывает Продан.

По словам экcперта, рядовому украинцу индифферентно, кто ему предоставляет услугу — государственный чиновник или менеджер частной компании. Потребителя-гражданина интересует только, чтобы такая услуга была качественной, быстрой, оптимально недорогой.

Напомним, ранее мы писали, что на третьем внеочередном заседании парламента 30 марта нардепы 267 голосами поддержали в первом чтении и за основу законопроект №2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.