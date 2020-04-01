Наша держава не може використати весь потенціал бізнесу – Мирослав Продан

Розмови про передання окремих державних послуг на виконання приватним компаніям в Україні ведуться вже давно. А в умовах економічної кризи, що насувається на світ і Україну, вони набувають ще більшої актуальності, зазначає експерт з податкової і митної політики Мирослав Продан.

– Фактично, такий аутсорсинг в Україні давно існує та в окремих сферах демонструє досить успішні результати. Хороший приклад – функціонування приватних виконавців, які приводять до виконання судові рішення. Така система була нещодавно заснована в Україні і досить непогано себе показала, – заявляє Мирослав Продан.

Тим часом вітчизняний закон України Про адміністративні послуги від 6 вересня 2012, на жаль, не врегулював правовідносини щодо можливості залучення приватних структур до надання державних сервісів, залишивши велику прогалину в цій частині.

– Фактично, така діяльність поки що залишається за межами правового регулювання в Україні, і наша держава не може використати весь потенціал приватного бізнесу, готового приходити на допомогу в організації соціальних функцій, – каже Мирослав Продан.

Читайте: Україна може отримати $4 млрд від МВФ після виконання попередніх умов – Гетманцев

Разом з тим, експерт вказує на успішний досвід передання державних послуг на аутсорс в інших країнах, наприклад, США.

– Майже вся космічна галузь США побудована за принципом державно-приватного партнерства через аутсорсинг. Значну частину оборонних замовлень в США виконують саме в приватному секторі. Виручка компанії ССА, яка керує системою приватних пенітенціарних закладів США, в 2014 році склала $1,6 млрд, з яких 200 млн – чистого прибутку. Акції приватних тюремних компаній котируються на фондових біржах, а цей бізнес вважається дуже прибутковим в США, – розповідає Продан.

За словами експерта, пересічному українцю байдуже, хто йому надає послугу – державний чиновник або менеджер приватної компанії. Споживача-громадянина цікавить тільки, щоб така послуга була якісною, швидкою, оптимально недорогою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на третьому позачерговому засіданні парламенту 30 березня нардепи 267 голосами підтримали у першому читанні та за основу законопроект №2571-д про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.