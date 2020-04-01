Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що карантин скасують не раніше другої половини травня.

– Подивимося, як будуть розвиватися події в Європі, яку хвиля вірусу накрила раніше нас. Але, якщо чесно, треба бути реалістами. Моя точка зору: країна почне повертатися до нормального життя лише після 15 травня. І це припущення оптиміста, – заявив Аваков.

За його словами, завершення карантину в Україні буде залежати від результативності впроваджених заходів.

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– Ніхто в нашій країні не знає, коли завершиться епідемія та скасують карантин, а хто говорить, що знає – бреше. Все буде залежати від розвитку ситуації та нашої успішності в боротьбі з вірусом, – додав міністр.

Він нагадав, що на цей момент карантин скасовано лише в Китаї.

Аваков також підкреслив, що зараз дуже відповідальний момент атаки епідемії.

– Якщо не будемо масово обніматися і шашликувати в парках, нагороджуючи один одного вірусом – можемо збити пік вірусу, не доходячи до рівня трагічних втрат, – підсумував він.

Раніше Факти ICTV писали, що станом на 22.00 31 березня в Україні зафіксували 645 випадків коронавірусної інфекції. Усього зафіксовано 17 летальних випадків від коронавірусу в Україні.