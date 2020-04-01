Изменения с апреля 2020 в Украине: медреформа, одноразовые выплаты и налоговый карантин

В апреле 2020 года в Украине много чего изменится из-за карантина в связи с коронавирусом, но второй этап медицинской реформы стартует по плану.

Что изменится в Украине с 1 апреля 2020 года и в течение месяца — читайте в материале Фактов ICTV.

Карантин

24 апреля в Украине должен прекратиться режим карантина. Как известно, Кабинет министров продлил карантин с 3 до 24 апреля. Согласно документу, до указанного времени карантин распространяется на учреждения общественного питания, ТРЦ и другие заведения развлекательной деятельности.

Выплаты и тарифы

С 1 апреля украинцы с маленькой пенсией получат одноразовую доплату. По 1 тыс. грн выдадут гражданам, у кого пенсия не достигает 5 тыс. грн, а также лицам с инвалидностью, детям с инвалидностью, лицам с инвалидностью с детства, социальным пенсионерам.

Правительство ввело дополнительную компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг получателям жилищных субсидий на период карантина. Сумма компенсации в среднем составит 300 грн для каждой семьи, получить ее смогут около 3 млн домохозяйств.

С апреля медикам увеличат оплату труда. Работники учреждений здравоохранения, которые вовлечены в борьбу против распространения коронавируса, должны получить дополнительное материальное поощрение.

Читайте: Выплаты врачам, пенсионерам и бизнесу: в госбюджет внесут изменения

Налоги

В апреле будут действовать налоговые послабления на период карантина.

не будут штрафовать за неуплату налогов в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года;

установлен мораторий на проведение проверок с 18 марта по 30 апреля 2020 года;

не начисляется и не уплачивается в период с 1 марта по 30 апреля 2020 года плата за землю и налог на недвижимость;

С 1 апреля вырастут цены на газ для промышленности. По сравнению с ценами на март 2020 года, в апреле цены вырастут на 0,2-2,2% в зависимости от условий поставки.

Курс доллара

В Украине из-за продления карантина до 24 апреля звучат прогнозы о том, что курс доллара в апреле может достичь психологической отметки в 30 грн/1$.

Как известно, Кабинет министров в своем законопроекте об изменениях в госбюджет-2020, который Верховная Рада провалила 30 марта, ухудшил прогноз среднегодового курса гривны – с 27 грн/$1 до 29,5 грн/$1.

Медицина

С 1 апреля в Украине стартует второй этап медреформы, в частности заработает Программа медицинских гарантий, в рамках которой станут бесплатными роды.

Коронавирус на ход медреформы не повлияет, заверил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

Детальнее о том, что изменится после второго этапа медицинской реформы – читайте в материале Фактов ICTV.

Правительство вводит электронный больничный с 1 апреля. Украинцы смогут оформить больничный онлайн — больше не нужно идти в поликлинику и выписывать их на бумажных бланках.

Образование

С 6 апреля стартует проект Всеукраинская школа онлайн, в рамках которого 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины. Учиться онлайн школьники смогут на Facebook и Youtube, а также уроки каждое утро будут транслировать украинские телеканалы.

Транспорт

Киев переходит на единый электронный билет для оплаты проезда с 1 апреля. Оборот бумажных разовых талонов и жетонов будет прекращен.

С 1 апреля Nextbike — система общественного проката велосипедов – открывает сезон во Львове, Харькове, Одессе, Виннице, Киеве и новых городах.

Доставка

Укрпочта с 1 апреля начнет ускоренную международную почтовую доставку EMS в 1 тыс. своих отделений. В рамках правил карантина заказать услугу можно дома, вызвав курьера в любом областном центре Украины.

Новая почта со 2 апреля начинает сотрудничество с Аптекой 9-1-1 по организации доставки лекарств. На выбор клиентов будет несколько вариантов доставки: в отделение, курьерская бесконтактная доставка и к почтомату по Киеву.

Другие изменения

С 1 апреля увеличивается пенсионный возраст для женщин. В 2020 году он будет составлять 59 лет и 6 месяцев.

С апреля в городских лесах начинается “сезон тишины” с целью сохранения популяции диких животных.

В водоемах Украины с 1 апреля запрещается вылов рыбы. В 17 регионах Украины начинается нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов, в семи областях запрет стартовал раньше.

Больше об изменениях, которые ждут Украину в 2020 году, вы можете узнать в материале Фактов ICTV.