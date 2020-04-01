Від 500 до 1 тис. грн: з квітня пенсіонери отримають додаткові виплати

Український уряд ухвалив рішення про запровадження додаткових виплат пенсіонерам та іншим вразливим верствам населення у зв’язку з глобальною кризою, спричиненою коронавірусом.

З 1 квітня Кабмін встановив щомісячні виплати до 500 грн пенсіонерам, що старші 80 років, а розмір пенсії яких не перевищує 9 205 грн. Надбавку отримають 10,6 млн пенсіонерів та одержувачів соцдопомоги.

Виплата буде здійснена після ухвалення Радою змін до державного бюджету на 2020 рік.

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Також уряд визначив порядок виплати разової допомоги у сумі 1 тис. грн для пенсіонерів, розмір пенсії яких не перевищує 5 тис. грн, а також деяким вразливим категоріям осіб. Таку виплату отримає близько 1,5 млн пенсіонерів.

З травня 2020 року в Україні проведуть індексацію пенсій на 11% – в середньому це 206 грн. Пенсія зросте у 7 млн пенсіонерів.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про створення стабілізаційного фонду держави для соціальних виплат та підтримки бізнесу.