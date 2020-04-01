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Факты / Украина

Усиление карантина: в Украине введут домашнюю изоляцию и ограничат вход в парки

Правительство усилит карантинные мероприятия на время вспышки Covid-19 в Украине. Новые ограничения будут применяться относительно транспорта, самоизоляции, а также обсервации.

Министерство здравоохранения планирует внедрить домашнюю изоляцию, домашний карантин и социальное дистанцирование людей в возрасте от 60 лет.

Также Минздрав предлагает ограничить посещение парков и зон отдыха, обеспечить остановку общественного транспорта.

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— Вместе с этим мы уточняем перечень случаев, когда не применяются ограничения, предусмотренные карантинными мероприятиями, — заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Как сообщалось, на совещании по борьбе с распространением коронавируса обсуждалась возможность введения масочного режима на территории всей Украины.

Фото: Dreamstime

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