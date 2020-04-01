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Факты / Украина

“Все в масках” и ограничение количества людей на улице — карантин могут ужесточить

На время карантина в Украине могут ввести обязательный масочный режим.

Об этом говорилось во время ежедневного селекторного совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса.

Режим “все в масках” могут ввести в Украине с 6 по 24 апреля.

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Также будет ограничено и количество людей при нахождении на улице.

К слову, во время совещание сообщили, что на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом в Украине.

Напомним, 24 марта в Киеве усилили ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса. В частности, был введен обязательный масочный режим и запрещена работа МАФов с шаурмой и кофе.

В КГГА сообщали, что обеспечить внедрение масочного режима должны Национальная полиция и районные в городе Киеве государственные администрации.

Источник: Офис президента

Фото: Офис Президента

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