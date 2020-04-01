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Факти / Україна

Посилення карантину: в Україні запровадять домашню ізоляцію і обмежать вхід у парки

Уряд посилить карантинні заходи на час спалаху Covid-19 в Україні. Нові обмеження застосовуватимуться щодо транспорту, самоізоляції, а також обсервації.

Міністерство охорони здоров’я планує запровадити домашню ізоляцію, домашній карантин і соціальне дистанціювання осіб віком від 60 років.

Також МОЗ пропонує обмежити відвідування парків та зон відпочинку, забезпечити зупинку громадського транспорту.

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– Разом з цим ми уточнюємо перелік випадків, коли не застосовуються обмеження, передбачені карантинними заходами, – заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Як повідомлялося, на нараді щодо боротьби з поширенням коронавірусу обговорювалася можливість введення маскового режиму на території усієї України.

Фото: Dreamstime

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