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Факты / Украина / Общество

Расписание уроков Всеукраинской школы онлайн на время карантина

В понедельник, 6 апреля в Украине начнется проект Всеукраинская школа онлайн  — уроки по 11 предметам, которые по четкому расписанию будут транслировать украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки.

Онлайн-уроки по украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, всемирной истории, английскому языку, физике, алгебре, геометрии, географии, химии и биологии будут проводить 40 педагогов.

Каждый класс будет учить закрепленный телеканал. Также занятия будут транслироваться на YouTube-канале Минобразования.

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  • Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков
  • Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков
  • Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков
  • Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков
  • Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков
  • Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков
  • Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков
  • Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков
  • Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков
  • Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков
  • Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков
  • Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков
  • Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков
  • Всеукраинская школа онлайн: расписание уроков
Расписание уроков Всеукраинской школы онлайн на время карантина / 7 фотографий

Онлайн-школа будет работать с понедельника по пятницу, до окончания карантина. Каждый день уроки будут начинаться в 10:00.

— На YouTube-канале Министерства образования в описании под каждым видео учителя также будут оставлять домашние задания на закрепление темы, которые ученики смогут сделать, чтобы лучше овладеть материалом.

Домашнюю работу будут задавать по наиболее распространенным в стране учебникам. Ссылки на электронные версии этих учебников будут в описании под видео, — говорится в сообщении министерства.

Съемки учебного процесса происходят в Новопечерский школе г. Киев. В видеозанятиях также будут принимать участие украинские певцы, актеры, ведущие, спортсмены. Они будут учиться вместе с учителями.

Напомним, проект Всеукраинская школа онлайн будет транслировать уроки для учеников 5-11 класса на украинском телевидении. Об этом 31 марта сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: Минобразования

Фото: Dreamstime

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