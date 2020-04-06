Всеукраїнська школа онлайн: розклад уроків

В понеділок, 6 квітня в Україні розпочнеться проект Всеукраїнська школа онлайн – уроки з 11 предметів, які за чітким розкладом транслюватимуть українські телеканали та YouTube-канал Міністерства освіти і науки.
Онлайн-уроки з української мови, української літератури, історії України, всесвітньої історії, англійської мови, фізики, алгебри, геометрії, географії, хімії та біології проводитимуть 40 педагогів.
Кожен клас навчатиме закріплений за ним телеканал. Також заняття транслюватимуть на YouTube-каналі Міносвіти.
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Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн на час карантину / 7 фотографий
Онлайн-школа буде працювати з понеділка по п’ятницю, до кінця карантину. Щодня уроки починатимуться о 10:00.
– На YouTube-каналі МОН в описі під кожним відео вчителі також залишатимуть домашні завдання на закріплення теми, які учні зможуть зробити, щоб краще опанувати матеріал.
Завдання даватимуться за найпоширенішими в країні підручниками. Посилання на електронні версії цих підручників також можна буде знайти в описі під відео, – йдеться у повідомленні міністерства.
Зйомки навчального процесу відбуваються у Новопечерській школі м. Києва. У відеозаняттях також братимуть участь українські співаки, актори, ведучі, спортсмени. Вони будуть навчатись разом з учителями.
Нагадаємо, проект Всеукраїнська школа онлайн транслюватиме уроки для учнів 5-11 класу на українському телебаченні. Про це 31 березня повідомив президент України Володимир Зеленський.
Джерело: Міносвіти
Фото: DreamstimeТеги: Міносвіти, МОН, Нова українська школа, Онлайн освітаЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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