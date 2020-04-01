В Киеве на семи улицах разрешили ехать со скоростью 80 км/ч (СПИСОК)

С 1 апреля на семи киевских улицах вводится максимально допустимая скорость движения для авто — 80 км/ч.

Специальные правила дорожного движения будут действовать до 1 ноября.

Режим скорости будет работать на таких улицах:

просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);

просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

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— Обращаем внимание водителей, что двигаться со скоростью до 80 км/ч можно только при наличии соответствующих дорожных знаков, — подчеркивают в Центр организации дорожного движения.

Напомним, с 1 апреля в общественном транспорте Киева будут действовать новые проездные билеты на определенное количество поездок.

Среди новинок — безлимитные месячные проездные билеты и туристические билеты со сроком действия от 24 до 72 часов.

Источник: Центр організації дорожнього руху

Фото: ЦОДР