PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В Киеве на семи улицах разрешили ехать со скоростью 80 км/ч (СПИСОК)

С 1 апреля на семи киевских улицах вводится максимально допустимая скорость движения для авто — 80 км/ч.

Специальные правила дорожного движения будут действовать до 1 ноября.

Режим скорости будет работать на таких улицах:

  • просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);
  • ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  • Надднепрянское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
  • ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);
  • просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Читайте: Въезды и выезды из столицы не закрыты, а контролируются — Кличко

— Обращаем внимание водителей, что двигаться со скоростью до 80 км/ч можно только при наличии соответствующих дорожных знаков, — подчеркивают в Центр организации дорожного движения.

Напомним, с 1 апреля в общественном транспорте Киева будут действовать новые проездные билеты на определенное количество поездок.

Среди новинок — безлимитные месячные проездные билеты и туристические билеты со сроком действия от 24 до 72 часов.

Источник: Центр організації дорожнього руху

Фото: ЦОДР

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка