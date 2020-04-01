У Києві на семи вулицях дозволили їхати зі швидкістю 80 км/год (СПИСОК)

Із 1 квітня на семи київських вулицях запроваджується максимально допустима швидкість руху для авто – 80 км/год.

Спеціальні правила дорожнього руху діятимуть до 1 листопада.

Режим швидкості працюватиме на таких вулицях:

просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. О.Бальзака);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Наддніпрянське шоссе;

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);

просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

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– Звертаємо увагу водіїв, що рухатися зі швидкістю до 80 км/год можна лише за наявності відповідних дорожніх знаків, – наголошують у Центр організації дорожнього руху.

Нагадаємо, з 1 квітня у громадському транспорті Києва діятимуть нові проїзні квитки на визначену кількість поїздок. Серед новинок – безлімітні місячні проїзні квитки та туристичні квитки з терміном дії від 24 до 72 годин.

Джерело: Центр організації дорожнього руху

Фото: ЦОДР