После внедрения карантина в Украине найти работу становится все труднее.
Работодатели вынуждены сокращать работников или отправлять их в отпуск за свой счет, а удаленная работа подходит далеко не для всех сфер деятельности.
Эксперты в сфере HR убеждают, что карантин имеет и свои преимущества — в свободное время можно найти новую работу с дистанционным графиком, совместить работу с подработкой или даже пройти онлайн-курсы и получить новую профессию.
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Факты ICTV рассказывают, как можно заработать в условиях карантина.
Удаленная работа
Вместе с мощным развитием технологий становятся популярными профессии, позволяющие работать удаленно. Ранее работодатели не слишком активно сотрудничали с дистанционными работниками.
Самые популярные сферы для дистанционной работы:
- Продажи. По данным ресурса HeadHunter каждая пятая вакансия на сайте была рассчитана именно на эту сферу. Можно работать менеджером по продажам, телемаркетологом, менеджером по работе с клиентами. Эта сфера продолжает пользоваться спросом и во время карантина.
- IT. Работодатели из этой сферы всегда нуждаются в профессиональных разработчиках ПО и системных администраторов.
- Переводческое дело. Знание иностранных языков всегда откроет двери перед работодателем — в спросе сейчас английский, немецкий и испанский языки.
Также произошли изменения в подходе к поиску сотрудников: теперь, разыскивая персонал, работодатели охотнее начали рассматривать резюме новичков без опыта работы. Шансы найти работу во время карантина у каждого.
Сочетание робота-подработка
Если карантин повлиял на размер зарплаты, можно найти дополнительную онлайн-подработку. Хорошим вариантом может стать попытка монетизации собственного хобби.
Такое предложение подходит для фотографов (например, ретушь фото на заказ) и журналистов (написание уникальных текстов).
Дипломированных физиков, биологов, географов или астрофизиков может заинтересовать вакансия удаленного научного сотрудника или фактчекера.
Для успешного сочетания подработки и основной работы во время карантина необходимо научиться четко планировать день и фиксировать все рабочие задачи.
Новая профессия онлайн
Еще один положительный фактор карантина — появляется много времени, которое можно посвятить освоению новой профессии.
В сети размещено тысячи онлайн-курсов, которые дают необходимую теорию и практические навыки для овладения новой профессией. Часто после прохождения таких курсов можно получить диплом. Он станет дополнением к резюме.
Среди наиболее популярных курсов — аналитика данных, тестирование программного обеспечения и сфера SMM.
Будущему специалисту по аналитике данных или Data Scientist для лучшего усвоения желательно иметь базовые навыки программирования на Python.
Получить начальную квалификацию в сфере тестирования ПО можно после 3-4 месяцев упорного обучения. Однако здесь важно знать английский на уровне не ниже Upper Intermediate. Язык понадобится не только для общения: много специальной документации тестировщики заполняют именно на английском.
Изучить механизмы работы с социальными сетями и стать SMM-специалистом можно в течение 1-2 месяцев. Учебные курсы по сегментированию и таргетированию находятся в открытом онлайн-доступе. В эпоху соцсетей ни одна компания не обходится без SMM-отдела.
Работу необходимо выбирать, учитывая личные таланты и предпочтения. Где нужно аналитически мыслить, а некоторые сферы требуют творческих идей и креатива.
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Источник: HeadHunter