После внедрения карантина в Украине найти работу становится все труднее.

Работодатели вынуждены сокращать работников или отправлять их в отпуск за свой счет, а удаленная работа подходит далеко не для всех сфер деятельности.

Эксперты в сфере HR убеждают, что карантин имеет и свои преимущества — в свободное время можно найти новую работу с дистанционным графиком, совместить работу с подработкой или даже пройти онлайн-курсы и получить новую профессию.

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Факты ICTV рассказывают, как можно заработать в условиях карантина.

Удаленная работа

Вместе с мощным развитием технологий становятся популярными профессии, позволяющие работать удаленно. Ранее работодатели не слишком активно сотрудничали с дистанционными работниками.

Самые популярные сферы для дистанционной работы:

Продажи. По данным ресурса HeadHunter IT. Работодатели из этой сферы всегда нуждаются в профессиональных разработчиках ПО и системных администраторов. Переводческое дело. Знание иностранных языков всегда откроет двери перед работодателем — в спросе сейчас английский, немецкий и испанский языки.

Также произошли изменения в подходе к поиску сотрудников: теперь, разыскивая персонал, работодатели охотнее начали рассматривать резюме новичков без опыта работы. Шансы найти работу во время карантина у каждого.

Сочетание робота-подработка

Если карантин повлиял на размер зарплаты, можно найти дополнительную онлайн-подработку. Хорошим вариантом может стать попытка монетизации собственного хобби.

Такое предложение подходит для фотографов (например, ретушь фото на заказ) и журналистов (написание уникальных текстов).

Дипломированных физиков, биологов, географов или астрофизиков может заинтересовать вакансия удаленного научного сотрудника или фактчекера.

Для успешного сочетания подработки и основной работы во время карантина необходимо научиться четко планировать день и фиксировать все рабочие задачи.

Новая профессия онлайн

Еще один положительный фактор карантина — появляется много времени, которое можно посвятить освоению новой профессии.

В сети размещено тысячи онлайн-курсов, которые дают необходимую теорию и практические навыки для овладения новой профессией. Часто после прохождения таких курсов можно получить диплом. Он станет дополнением к резюме.

Среди наиболее популярных курсов — аналитика данных, тестирование программного обеспечения и сфера SMM.

Будущему специалисту по аналитике данных или Data Scientist для лучшего усвоения желательно иметь базовые навыки программирования на Python.

Получить начальную квалификацию в сфере тестирования ПО можно после 3-4 месяцев упорного обучения. Однако здесь важно знать английский на уровне не ниже Upper Intermediate. Язык понадобится не только для общения: много специальной документации тестировщики заполняют именно на английском.

Изучить механизмы работы с социальными сетями и стать SMM-специалистом можно в течение 1-2 месяцев. Учебные курсы по сегментированию и таргетированию находятся в открытом онлайн-доступе. В эпоху соцсетей ни одна компания не обходится без SMM-отдела.

Работу необходимо выбирать, учитывая личные таланты и предпочтения. Где нужно аналитически мыслить, а некоторые сферы требуют творческих идей и креатива.

Недавно Факты ICTV рассказывали, как работает малый бизнес в условиях карантина.

Источник: HeadHunter