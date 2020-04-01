Після впровадження карантину в Україні знайти роботу стає дедалі важче.

Роботодавці вимушено скорочують працівників або відправляють у відпустку за свій рахунок, а дистанційна робота підходить далеко не для всіх сфер діяльності.

Експерти у сфері HR переконують, що карантин має і свої переваги – у вільний час можна знайти нову роботу з дистанційним графіком, поєднати роботу з підробітком або навіть пройти онлайн-курси та отримати нову професію.

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Факти ICTV розповідають, як можна заробити в умовах карантину.

Дистанційна робота

Разом із потужним розвитком технологій стають популярними професії, що дозволяють працювати віддалено. Раніше роботодавці не надто активно співпрацювали з дистанційними працівниками.

Найпопулярніші сфери для дистанційної роботи:

Продаж. За даними ресурсу HeadHunter IT. Роботодавці з цієї сфери завжди потребують професійних розробників ПЗ та системних адміністраторів. Перекладацька справа. Знання іноземних мов завжди відчиняє двері перед роботодавцем – у попиті зараз англійська, німецька та іспанська мови.

Також відбулись зміни у підході до пошуку працівників: віднедавна, розшукуючи персонал, роботодавці більш охоче почали розглядати резюме новачків без досвіду роботи. Шанси знайти роботу під час карантину є у кожного.

Поєднання робота-підробіток

Якщо карантин вплинув на розмір зарплатні, можна знайти додатковий онлайн-підробіток. Гарним варіантом може стати спроба монетизації хобі.

Така пропозиція підходить для фотографів (наприклад, ретуш фото на замовлення) і журналістів (написання унікальних текстів).

Дипломованих фізиків, біологів, географів чи астрофізиків може зацікавити вакансія віддаленого наукового співробітника, або ж фактчекера.

Для успішного поєднування підробітку та основної роботи під час карантину необхідно навчитись чітко планувати день та фіксувати усі робочі завдання.

Нова професія онлайн

Ще один позитивний фактор карантину – з’являється багато часу, який можна присвятити опануванню нової професії.

У мережі розміщено тисячі онлайн-курсів, які дають необхідну теорію та практичні навички для оволодіння новим фахом. Часто після проходження таких курсів можна отримати диплом, який стане доповненням до резюме.

Серед найбільш популярних курсів – аналітика даних, тестування програмного забезпечення та сфера SMM.

Майбутньому фахівцю з аналітики даних або Data Scientist для кращого засвоєння бажано мати базові навички програмування на Python.

Отримати початкову кваліфікацію у сфері тестування ПЗ можна за 3-4 місяці наполегливого навчання. Однак тут важливо знати англійську на рівні не нижче Upper Intermediate. Мова знадобиться не тільки для спілкування: чимало спеціальної документації тестувальники заповнюють саме англійською.

Вивчити механізми роботи з соціальними мережами та стати SMM-спеціалістом можна протягом 1-2 місяців. Навчальні курси з сегментування і таргетування є у відкритому онлайн-доступі. В епоху соцмереж жодна компанія не обходиться без SMM-відділу.

Роботу краще обирати, зважаючи на особисті таланти та вподобання. Десь треба аналітично мислити, а деякі сфери потребують творчих ідей та креативу.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, як працює малий бізнес в умовах карантину.

Джерело: HeadHunter