Министерство образования Украины опровергло слухи об отмене ВНО и продолжении общенационального карантина до 15 мая 2020 года.

Об этом сообщается на официальной странице МОН в Facebook.

В ведомстве также напомнили, что продление карантина невозможно без соответствующего решения Кабинета министров.

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— 2 апреля Кабмин определил, что карантин продлится до 24 апреля 2020 года. Эта дата пока остается неизменной. Если Кабинет министров примет решение о продлении карантина, Министерство образования и науки сообщит об этом на официальных ресурсах, а также пришлет соответствующие письма во все местные управления образования, — говорится в сообщении.

Вступительная кампания 2020 года будет происходить по результатам внешнего независимого оценивания, поэтому отмена ВНО недопустима.

МОН советует доверять только официальным источникам и не распространять ложных слухов о карантине в Украине.

Напомним, 6 апреля в Украине заработает Всеукраинская школа онлайн. Факты ICTV публиковали расписание и список телеканалов, которые будут транслировать онлайн-уроки.