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Факти / Україна / Суспільство

Міносвіти спростувало інформацію про скасування ЗНО та продовження карантину до травня

Міністерство освіти України спростувало чутки про відміну ЗНО та продовження загальнонаціонального карантину до 15 травня 2020 року.

Про це повідомляється на офіційній сторінці МОН у Facebook.

У відомстві також нагадали, що продовження карантину неможливе без відповідного рішення Кабінету міністрів.

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– 2 квітня Кабмін визначив, що карантин триватиме до 24 квітня 2020 року. Ця дата наразі залишається незмінною.

Якщо Уряд ухвалить рішення про продовження карантину, Міністерство освіти і науки повідомить про це на офіційних ресурсах, а також надішле відповідні листи місцевим управлінням освіти, – йдеться у повідомленні.

Вступна кампанія 2020 відбуватиметься за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, тому скасування ЗНО є неприпустимим.

МОН радить довіряти лише офіційним джерелам та не розповсюджувати неправдивих чуток про карантин в Україні.

Нагадаємо, 6 квітня в Україні запрацює Всеукраїнська школа онлайн. Факти ICTV публікували розклад та список телеканалів, які транслюватимуть онлайн-уроки.

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