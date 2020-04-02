Міністерство освіти України спростувало чутки про відміну ЗНО та продовження загальнонаціонального карантину до 15 травня 2020 року.

Про це повідомляється на офіційній сторінці МОН у Facebook.

У відомстві також нагадали, що продовження карантину неможливе без відповідного рішення Кабінету міністрів.

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– 2 квітня Кабмін визначив, що карантин триватиме до 24 квітня 2020 року. Ця дата наразі залишається незмінною. Якщо Уряд ухвалить рішення про продовження карантину, Міністерство освіти і науки повідомить про це на офіційних ресурсах, а також надішле відповідні листи місцевим управлінням освіти, – йдеться у повідомленні.

Вступна кампанія 2020 відбуватиметься за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, тому скасування ЗНО є неприпустимим.

МОН радить довіряти лише офіційним джерелам та не розповсюджувати неправдивих чуток про карантин в Україні.

Нагадаємо, 6 квітня в Україні запрацює Всеукраїнська школа онлайн. Факти ICTV публікували розклад та список телеканалів, які транслюватимуть онлайн-уроки.