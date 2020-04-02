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Факты / Украина

Минздрав не давал разрешение на открытие рынков, но есть исключение

Министерство здравоохранения Украины не давало разрешения на открытие продуктовых рынков. Ведомство составило критерии возможного их открытия, если нет другой возможности обеспечить население продуктами.

— Минздрав не открывал рынки, он четко прописал критерии, когда местные власти могут разрешить работу рынков в тех ситуациях, если нет иных возможностей покупать продукты,- отметил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Также он призвал местные власти не злоупотреблять и выполнять условия карантина.

Ранее Факты ICTV писали, что по состоянию на 10.00 2 апреля в Украине зафиксировали 804 случая инфицирования коронавирусом.

20 человек с коронавирусом умерли, 13 – выздоровели.

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