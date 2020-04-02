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Факти / Україна

МОЗ не давав дозволу на відкриття ринків, але є виняток

Міністерство охорони здоров’я України не давало дозволу на відкриття продуктових ринків. Відомство склало критерії можливого їх відкриття, якщо немає іншої можливості забезпечити населення продуктами.

– МОЗ не відкривав ринки, він чітко прописав критерії, коли місцева влада може дозволити роботу ринків у тих ситуаціях, якщо немає інших можливостей купувати продукти, – зазначив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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Також він закликав місцеву владу не зловживати і виконувати умови карантину.

Раніше Факти ICTV писали, що станом на 10.00 2 квітня в Україні зафіксували  804 випадки  інфікування коронавірусом.

20 осіб з коронавірусом померли, 13 – одужали.

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