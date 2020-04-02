Портал Дія заработал: как воспользоваться и доступные услуги

Министерство цифровой трансформации запустило в работу портал государственных услуг Дія.

На сайте можно открыть собственное дело за 10 минут, оформить помощь при рождения ребенка, получить необходимую справку или проверить данные о себе в государственных реестрах.

Бесплатные услуги предоставляются по принципу деления на категории и жизненные события. Каждая из категорий имеет подкатегории, в которых можно получить онлайн-услугу.

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На портале diia.gov.ua можно получить 27 публичных услуг онлайн. Среди них:

стать предпринимателем;

оформить справку о несудимости;

оформить помощь на рождения ребенка;

оформить ежемесячное возмещение стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет;

подать иск в суд;

получить услуги, связанные с документами водителя;

оформить лицензии, разрешения;

получить выписки из реестров.

Также Дія имеет функцию проверки информации о человеке в пяти государственных реестрах. Для этого на портале необходимо зарегистрироваться в личном кабинете гражданина.

Пока подключены такие реестры:

Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций;

Государственный реестр имущественных прав на недвижимое имущество;

Единый государственный реестр зарегистрированных транспортных средств и их владельцев;

Государственный земельный кадастр;

Государственный реестр движимого имущества.

Также в кабинете гражданина доступны документы, которые уже есть в мобильном приложении Дія — свидетельство о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения.

В планах разработчиков — добавить цифровой паспорт гражданина Украины в виде ID-карты и биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Для получения услуги на портале Дія необходимо завести электронную подпись. Также можно авторизоваться с помощью сервиса id.gov.ua.

Как писали Факты ICTV, в Украине появилась возможность привязать квалифицированную электронную подпись (КЭП) к ID-карте. С 5 февраля электронную подпись можно бесплатно записать в подразделениях миграционной службы.

Фото: Дія