Портал Дія заработал: как воспользоваться и доступные услуги

Министерство цифровой трансформации запустило в работу портал государственных услуг Дія.
На сайте можно открыть собственное дело за 10 минут, оформить помощь при рождения ребенка, получить необходимую справку или проверить данные о себе в государственных реестрах.
Бесплатные услуги предоставляются по принципу деления на категории и жизненные события. Каждая из категорий имеет подкатегории, в которых можно получить онлайн-услугу.
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На портале diia.gov.ua можно получить 27 публичных услуг онлайн. Среди них:
- стать предпринимателем;
- оформить справку о несудимости;
- оформить помощь на рождения ребенка;
- оформить ежемесячное возмещение стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет;
- подать иск в суд;
- получить услуги, связанные с документами водителя;
- оформить лицензии, разрешения;
- получить выписки из реестров.
Также Дія имеет функцию проверки информации о человеке в пяти государственных реестрах. Для этого на портале необходимо зарегистрироваться в личном кабинете гражданина.
Пока подключены такие реестры:
- Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций;
- Государственный реестр имущественных прав на недвижимое имущество;
- Единый государственный реестр зарегистрированных транспортных средств и их владельцев;
- Государственный земельный кадастр;
- Государственный реестр движимого имущества.
Также в кабинете гражданина доступны документы, которые уже есть в мобильном приложении Дія — свидетельство о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения.
В планах разработчиков — добавить цифровой паспорт гражданина Украины в виде ID-карты и биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу.
Для получения услуги на портале Дія необходимо завести электронную подпись. Также можно авторизоваться с помощью сервиса id.gov.ua.
Как писали Факты ICTV, в Украине появилась возможность привязать квалифицированную электронную подпись (КЭП) к ID-карте. С 5 февраля электронную подпись можно бесплатно записать в подразделениях миграционной службы.
Фото: Дія