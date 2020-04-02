Портал Дія запрацював: як скористатися та доступні послуги

Міністерство цифрової трансформації запустило у роботу портал державних послуг Дія.

На ньому можна відкрити власну справу за 10 хвилин, оформити допомогу при народженні дитини, отримати необхідну довідку чи перевірити дані про себе в державних реєстрах.

Послуги надаються за принципом розподілу на категорії та життєві події. Кожна з категорій має підкатегорії, в яких можна отримати онлайн-послугу.

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На порталі diia.gov.ua можна отримати 27 публічних послуг онлайн. Серед них:

стати підприємцем;

оформити довідку про несудимість;

оформити допомогу при народженні дитини;

оформити щомісячне відшкодування вартості послуг по догляду за дитиною до трьох років;

подати позов до суду;

отримати документи водія;

оформити ліцензії, дозволи;

отримати витяги з реєстрів.

Також Дія має функцію перевірки інформації про людину у п’яти державних реєстрах. Для цього на порталі необхідно зареєструватися у власному кабінеті громадянина.

Поки що підключеними є такі реєстри:

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;

Єдиний державний реєстр зареєстрованих транспортних засобів та їх власників Міністерства внутрішніх справ;

Державний земельний кадастр;

Державний реєстр обтяжень рухомого майна.

Також у кабінеті громадянина доступні документи, що уже є у мобільному додатку Дія – свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та посвідчення водія.

У планах розробників – додати цифровий паспорт громадянина України у вигляді ID-картки та біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Для отримання послуги на порталі Дія необхідно мати електронний підпис. Також можна авторизуватися за допомоги сервісу id.gov.ua.

Як писали Факти ICTV, в Україні з’явилася можливість прив’язати кваліфікований електронний підпис (КЕП) до ID-карти. З 5 лютого електронний підпис можна безкоштовно записати у підрозділах міграційної служби.

Фото: Дія