В Житомире на Пасху богослужения будут транслировать онлайн, а куличи посвятят сразу на хлебозаводах.

Прямые трансляции службы можно будет посмотреть на телеканалах:

12 апреля — телеканал C-TV — 10.30-12.00 (из Семинарийского костела Святого Иоанна из Дукли РКЦ).

19 апреля

Телеканал СК1

00.00-03.00 — со Спасо-Преображенского кафедрального собора УПЦ;

10.00-11.30 — из церкви Святого Василия Великого УГКЦ.

Телеканал C-TV — 23.30-03.30 — из Свято-Михайловского кафедрального собора Житомира ПЦУ.

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Кроме того, в поминальные дни закроют для посещения кладбища, которые находятся на территории Житомирского городского ОТО:

Польское кладбище, Корбутовское, Старобрядовое, Смокивское и кладбище села Вересы будут закрыты 18, 19, 20, 23, 25 и 26 апреля;

Российско-Вильское и Смолянское кладбища — 18 19,20, 23, 25, 26, 27 и 28 апреля;

Чешское — 18, 19, 20, 23, 25, 26 апреля и 3 мая.

Напомним, ранее ПЦУ сообщила, что решит на синоде, как праздновать Пасху на карантине.