В Житомире на Пасху богослужения будут транслировать онлайн, а куличи посвятят сразу на хлебозаводах.
Прямые трансляции службы можно будет посмотреть на телеканалах:
12 апреля — телеканал C-TV — 10.30-12.00 (из Семинарийского костела Святого Иоанна из Дукли РКЦ).
19 апреля
Телеканал СК1
- 00.00-03.00 — со Спасо-Преображенского кафедрального собора УПЦ;
- 10.00-11.30 — из церкви Святого Василия Великого УГКЦ.
Телеканал C-TV — 23.30-03.30 — из Свято-Михайловского кафедрального собора Житомира ПЦУ.
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Кроме того, в поминальные дни закроют для посещения кладбища, которые находятся на территории Житомирского городского ОТО:
- Польское кладбище, Корбутовское, Старобрядовое, Смокивское и кладбище села Вересы будут закрыты 18, 19, 20, 23, 25 и 26 апреля;
- Российско-Вильское и Смолянское кладбища — 18 19,20, 23, 25, 26, 27 и 28 апреля;
- Чешское — 18, 19, 20, 23, 25, 26 апреля и 3 мая.
Напомним, ранее ПЦУ сообщила, что решит на синоде, как праздновать Пасху на карантине.