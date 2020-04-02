У Житомирі на Великдень богослужіння транслюватимуть онлайн, а паски посвятять відразу на хлібозаводах.

Прямі трансляції служби можна буде переглянути на телеканалах:

12 квітня – телеканал C-TV – 10.30-12.00 (із Семінарійського костелу Святого Йоанна з Дуклі РКЦ).

19 квітня

Телеканал СК1

00.00-03.00 – із Спасо-Преображенського кафедрального собору УПЦ;

10.00-11.30 – із церкви Святого Василія Великого УГКЦ.

Телеканал C-TV – 23.30-03.30 – із Свято-Михайлівський кафедральний собор м.Житомира ПЦУ.

Читайте: Пік захворюваності на коронавірус в Україні очікується на Великдень – ОП

Крім того, у поминальні дні закриють для відвідування кладовища, що розміщені на території Житомирської міської ОТГ:

Польський цвинтар, Корбутівське, Старобрядове, Смоківське та кладовище села Вереси будуть закриті 18, 19, 20, 23, 25 та 26 квітня;

Російсько-Вільське та Смолянське кладовища — 18, 19,20, 23, 25, 26, 27 та 28 квітня;

Чеське — 18, 19, 20, 23, 25, 26 квітня та 3 травня.

Нагадаємо, раніше ПЦУ повідомила, що вирішить на синоді, як святкувати Великдень на карантині.