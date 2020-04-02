Украина имеет несколько сценариев выхода из экономического кризиса — Шмыгаль

Кабинет министров Украины разработал несколько сценариев выхода из экономического кризиса вызванного коронавирусом.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с Европейской бизнес ассоциацией.

— Никто сегодня во всем мире не способен дать конкретный прогноз. У нас есть несколько сценариев. Но говорить о них конкретно пока рано, — объясняет Шмыгаль.

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Премьер-министр подчеркнул, что сегодня в Украине есть очень мощный кадровый ресурс.

— Сотни тысяч людей, которые вернулись в Украину имеют очень качественные навыки и рабочий опыт. Бизнес должен попробовать их привлечь, — отметил Шмыгаль.

Напомним, в Кабмине создали специальную программу, которая поможет найти работу украинцам, которые вернулись из-за границы или потеряли работу в связи с введением в Украине карантина.