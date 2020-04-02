Україна має кілька сценаріїв виходу з економічної кризи – Шмигаль

Кабінет міністрів України розробив кілька сценаріїв виходу із економічної кризи спричиненої коронавірусом.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з Європейською бізнес асоціацією.

– Ніхто сьогодні в усьому світі не здатний дати конкретний прогноз. У нас є кілька сценаріїв. Але говорити про них конкретно поки зарано, – каже Шмигаль.

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Прем’єр-міністр підкреслив, що сьогодні в Україні дуже потужний кадровий ресурс.

– Сотні тисяч людей, які повернулися в Україну мають дуже якісні навички та робочий досвід. Бізнес повинен спробувати їх залучити, – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, у Кабміні створили спеціальна програму, яка допоможе знайти роботу українцям, які повернулись з-за кордону або втратили роботу в зв’язку із введенням в Україні карантину.