Всем сотрудникам скорой втрое увеличены оклады – Степанов

Врачи, фельдшеры и водители скорой помощи будут получать с апреля повышенные оклады, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он рассказал о недоразумении, что якобы ни фельдшеров, ни водителей скорой нет в списке специальностей, которым увеличат оклады втрое.

— Эта информация не соответствует действительности. Весь этот перечень есть, но во избежание недоразумений, в приказ внесут корректировки и пропишут это отдельно. Информация появится в течение дня на сайте Минздрава. Там будут перечислены абсолютно все категории, отдельно, — уточнил министр.

По его словам, защита врачей является приоритетом, поэтому государство будет уделять повышенное внимание к условиям, в которых они работают в борьбе с коронавирусом.

На днях премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о решении правительства с апреля увеличить зарплаты медработников, привлеченных к борьбе с коронавирусом.

Мэр Киева Виталий Кличко также обещал, что в апреле медицинские работники получат доплату в сумме от 5 до 10 тыс. грн.

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По состоянию на 10.00 2 апреля в Украине зафиксировали 804 случая инфицирования коронавирусом.