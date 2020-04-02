Усім працівникам швидкої втричі збільшено оклади – Степанов

Лікарі, фельдшери та водії швидкої допомоги отримуватимуть з квітня підвищені оклади, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він розповів про непорозуміння, що нібито ані фельдшерів, ані водіїв швидкої немає у списку спеціальностей, яким збільшать оклади втричі.

– Ця інформація не відповідає дійсності. Весь цей перелік є, але щоб уникнути непорозумінь, до наказу внесуть коригування та пропишуть це окремо. Інформація з’явиться протягом дня на сайті МОЗ. Там будуть перераховані абсолютно всі категорії, окремо, – уточнив міністр.

За його словами, захист лікарів є пріоритетом, тому держава буде приділяти підвищену увагу до умов, в яких вони працюють у боротьбі з коронавірусом.

Днями прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про рішення уряду з квітня збільшити зарплати медпрацівникам, які залучені до боротьби з коронавірусом.

Мер Києва Віталій Кличко також обіцяв, що у квітні медичні працівники отримають доплату в сумі від 5 до 10 тис. грн.

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Станом на 10.00 2 квітня в Україні зафіксували 804 випадки інфікування коронавірусом.