10 банков ввели кредитные каникулы для бизнеса

В настоящее время около 10 украинских банков предоставляют своим клиентам, в том числе предприятиям кредитные каникулы.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий.

— Мы видим, что сейчас более 10 банков внедряют кредитные каникулы. Остальные банки занимаются их внедрением, — отметил Чурий.

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По его словам, сейчас кредитные каникулы проходят в трех вариациях:

банки откладывают выплату основного долга клиентами (клиенты продолжают платить проценты)

клиенты могут не платить основную сумму вместе с процентами;

реструктуризация кредитов для заемщиков.

Чурий подчеркнул, что кредитные каникулы не означают прощение долгов, поскольку банки являются прибыльными предприятиями и из полученных денег за обслуживание кредитов должны выплачивать депозиты клиентам.

Напомним, 17 марта Верховная Рада приняла закон №3219 о борьбе с коронавирусом. Среди прочего, банкам запрещается начисления и взыскания штрафов за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.