PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

10 банків запровадили кредитні канікули для бізнесу

Наразі близько 10 українських банків надають своїм клієнтам, зокрема підприємствам кредитні канікули.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій.

– Ми бачимо, що наразі більше 10 банків проваджують кредитні канікули. Решта банків займаються їхнім запровадженням, — зазначив Чурій.

Читайте: Карантин через Covid-19: чи можна не платити комуналку та кредити

За його словами, наразі кредитні канікули відбуваються у трьох варіаціях:

  • банки відстрочують виплату основного боргу клієнтами (клієнти продовжують платити відсотки);
  • клієнти можуть не платити основну суму разом з відсотками;
  • реструктуризація кредитів для позичальників.

Чурій підкреслив, що кредитні канікули не означають прощення боргів, оскільки банки є прибутковими підприємствами та з отриманих грошей за обслуговування кредитів повинні виплачувати депозити клієнтам.

Нагадаємо, 17 березня Верховна Рада ухвалила закон №3219 про боротьбу з коронавірусом. Серед іншого, банкам забороняється нарахування та стягнення штрафів за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка