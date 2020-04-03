10 банків запровадили кредитні канікули для бізнесу

Наразі близько 10 українських банків надають своїм клієнтам, зокрема підприємствам кредитні канікули.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій.

– Ми бачимо, що наразі більше 10 банків проваджують кредитні канікули. Решта банків займаються їхнім запровадженням, — зазначив Чурій.

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За його словами, наразі кредитні канікули відбуваються у трьох варіаціях:

банки відстрочують виплату основного боргу клієнтами (клієнти продовжують платити відсотки);

клієнти можуть не платити основну суму разом з відсотками;

реструктуризація кредитів для позичальників.

Чурій підкреслив, що кредитні канікули не означають прощення боргів, оскільки банки є прибутковими підприємствами та з отриманих грошей за обслуговування кредитів повинні виплачувати депозити клієнтам.

Нагадаємо, 17 березня Верховна Рада ухвалила закон №3219 про боротьбу з коронавірусом. Серед іншого, банкам забороняється нарахування та стягнення штрафів за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги.