Арахамия прогнозирует внеочередное заседание Рады 8-9 апреля

Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться на следующей неделе – в среду или четверг, заявил в эфире телеканала Интер глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

По его словам, сейчас в комитетах идет работа над изменениями в госбюджет 2020 и третим пакетом законопроектов по борьбе с коронавирусом.

– Мы нарабатываем со всеми фракциями общее видение льгот, которые мы можем предоставить бизнесу, – уточнил он.

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На двух внеочередных заседаниях 30 марта Рада в экспресс-режиме проголосовала за ряд законопроектов по борьбе с коронавирусом.

Напомним, Верховная Рада в ночь на 31 марта приняла закон №2178-10 о рынке земли. За него проголосовали 259 народных депутатов. Всего в законопроект было внесено 4018 поправок, однако нардепам удалось договориться.

Однако в парламенте уже зарегистрировали пять постановлений об отмене закона о рынке земли.