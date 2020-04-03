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Факти / Україна / Політика

Арахамія прогнозує позачергове засідання Ради 8-9 квітня

Позачергове засідання Верховної Ради може відбутися наступного тижня – у середу або четвер, заявив в ефірі телеканалу Інтер глава фракції Слуга народу Давид Арахамія.

За його словами, нині у комітетах йде робота над змінами до держбюджету 2020 та третім пакетом законопроектів щодо боротьби з коронавірусом.

– Ми напрацьовуємо з усіма фракціями спільне бачення пільг, які ми можемо надати бізнесу, – уточнив він.

ЧитайтеПозачергове засідання Ради 30 березня: усі ухвалені закони (СПИСОК)

На двох позачергових засіданнях 30 березня Рада в експрес-режимі проголосувала за ряд законопроектів щодо боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, Верховна Рада в ніч на 31 березня ухвалила закон №2178-10 про ринок землі. За нього проголосували 259 народних депутатів. Всього в законопроект було внесено 4018 поправок, проте нардепам вдалося домовитися.

Проте у парламенті вже зареєстрували п’ять постанов про скасування закону про ринок землі.

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