Кабмин изменил правила проезда в общественном транспорте во время карантина

Кабинет Министров установил новые ограничения на перевозку общественным транспортом на время карантина.

Возить пассажиров в транспорте можно в пределах количества мест для сидения, предусмотренного технической характеристикой машины.

Согласно документу, разрешаются пассажирские перевозки работников учреждений независимо от формы собственности, обеспечивающих:

здравоохранение;

продовольственное обеспечение;

управления и предоставления важнейших государственных услуг;

энергообеспечения;

водоснабжения;

связь и коммуникации;

финансовые и банковские услуги;

транспортное обеспечение;

сферу обороны, правопорядка и защиты;

объекты критической инфраструктуры, имеющим непрерывный промышленный цикл.

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Обязательным условием таких перевозок является обеспечение водителей и пассажиров респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно.

Укрзализныци разрешили отдельные пассажирские рейсы во внутреннем железнодорожном сообщении.

Напомним, Кабмин утвердил список дополнительных ограничений на время карантина.