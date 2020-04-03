Кабмин изменил правила проезда в общественном транспорте во время карантина

Кабинет Министров установил новые ограничения на перевозку общественным транспортом на время карантина.
Возить пассажиров в транспорте можно в пределах количества мест для сидения, предусмотренного технической характеристикой машины.
Согласно документу, разрешаются пассажирские перевозки работников учреждений независимо от формы собственности, обеспечивающих:
- здравоохранение;
- продовольственное обеспечение;
- управления и предоставления важнейших государственных услуг;
- энергообеспечения;
- водоснабжения;
- связь и коммуникации;
- финансовые и банковские услуги;
- транспортное обеспечение;
- сферу обороны, правопорядка и защиты;
- объекты критической инфраструктуры, имеющим непрерывный промышленный цикл.
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Обязательным условием таких перевозок является обеспечение водителей и пассажиров респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно.
Укрзализныци разрешили отдельные пассажирские рейсы во внутреннем железнодорожном сообщении.
Напомним, Кабмин утвердил список дополнительных ограничений на время карантина.