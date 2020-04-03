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Факты / Украина / Общество

Кабмин изменил правила проезда в общественном транспорте во время карантина

Кабинет Министров установил новые ограничения на перевозку общественным транспортом на время карантина.

Возить пассажиров в транспорте можно в пределах количества мест для сидения, предусмотренного технической характеристикой машины.

Согласно документу, разрешаются пассажирские перевозки работников учреждений независимо от формы собственности, обеспечивающих:

  • здравоохранение;
  • продовольственное обеспечение;
  • управления и предоставления важнейших государственных услуг;
  • энергообеспечения;
  • водоснабжения;
  • связь и коммуникации;
  • финансовые и банковские услуги;
  • транспортное обеспечение;
  • сферу обороны, правопорядка и защиты;
  • объекты критической инфраструктуры, имеющим непрерывный промышленный цикл.

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Обязательным условием таких перевозок является обеспечение водителей и пассажиров респираторами или защитными масками, в том числе изготовленными самостоятельно.

Укрзализныци разрешили отдельные пассажирские рейсы во внутреннем железнодорожном сообщении.

Напомним, Кабмин утвердил список дополнительных ограничений на время карантина.

Источник: Кабмин

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