Кабмін змінив правила проїзду у громадському транспорті під час карантину

Кабінет Міністрів встановив нові обмеження на перевезення громадським транспортом на час карантину.
Возити пасажирів у транспорті можна у межах кількості місць для сидіння, які передбачені технічною характеристикою автомобіля.
Відповідно до документа, дозволяються перевезення працівників установ незалежно від форми власності, які забезпечують:
- охорону здоров’я;
- продовольче забезпечення;
- урядування та надання найважливіших державних послуг;
- енергозабезпечення;
- водозабезпечення;
- зв’язок та комунікації;
- фінансові та банківські послуги;
- транспортне забезпечення;
- сферу оборони, правопорядку та цивільного захисту;
- об’єкти критичної інфраструктури, які мають безперервний промисловий цикл.
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Обов’язковою умовою таких перевезень є забезпечення водіїв та пасажирів респіраторами або захисними масками, зокрема виготовленими самостійно.
Укрзалізниці дозволили окремі пасажирські рейси у внутрішньому залізничному сполученні.
Нагадаємо, Кабмін затвердив список додаткових обмежень на час карантину.