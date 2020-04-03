PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Кабмін змінив правила проїзду у громадському транспорті під час карантину

Кабінет Міністрів встановив нові обмеження на перевезення громадським транспортом на час карантину.

Возити пасажирів у транспорті можна у межах кількості місць для сидіння, які передбачені технічною характеристикою автомобіля.

Відповідно до документа, дозволяються перевезення працівників установ незалежно від форми власності, які забезпечують:

  • охорону здоров’я;
  • продовольче забезпечення;
  • урядування та надання найважливіших державних послуг;
  • енергозабезпечення;
  • водозабезпечення;
  • зв’язок та комунікації;
  • фінансові та банківські послуги;
  • транспортне забезпечення;
  • сферу оборони, правопорядку та цивільного захисту;
  • об’єкти критичної інфраструктури, які мають безперервний промисловий цикл.

Читайте: В Україні заборонили пересуватися вулицями більш ніж двом особам разом

Обов’язковою умовою таких перевезень є забезпечення водіїв та пасажирів респіраторами або захисними масками, зокрема виготовленими самостійно.

Укрзалізниці дозволили окремі пасажирські рейси у внутрішньому залізничному сполученні.

Нагадаємо, Кабмін затвердив список додаткових обмежень на час карантину.

Джерело: Урядовий портал

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка