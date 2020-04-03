Кабмін змінив правила проїзду у громадському транспорті під час карантину

Кабінет Міністрів встановив нові обмеження на перевезення громадським транспортом на час карантину.

Возити пасажирів у транспорті можна у межах кількості місць для сидіння, які передбачені технічною характеристикою автомобіля.

Відповідно до документа, дозволяються перевезення працівників установ незалежно від форми власності, які забезпечують:

охорону здоров’я;

продовольче забезпечення;

урядування та надання найважливіших державних послуг;

енергозабезпечення;

водозабезпечення;

зв’язок та комунікації;

фінансові та банківські послуги;

транспортне забезпечення;

сферу оборони, правопорядку та цивільного захисту;

об’єкти критичної інфраструктури, які мають безперервний промисловий цикл.

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Обов’язковою умовою таких перевезень є забезпечення водіїв та пасажирів респіраторами або захисними масками, зокрема виготовленими самостійно.

Укрзалізниці дозволили окремі пасажирські рейси у внутрішньому залізничному сполученні.

Нагадаємо, Кабмін затвердив список додаткових обмежень на час карантину.