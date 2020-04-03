Нацбанк рекомендует банкам не платить дивидендов по октябрь

Национальный банк Украины рекомендует воздержаться от выплаты дивидендов до октября 2020 года.

Сейчас экономика Украины и мира входит в кризис, поэтому банки должны быть готовы и финансово устойчивыми.

— Украинские банки достаточно капитализированными и ликвидными. Мы надеемся что менеджмент и акционеры финансовых учреждений присоединятся к коллективным усилиям по противодействия распространению коронавируса и временно воздержатся от распределения прибыли, — сообщила заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова.

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Екатерина Рожкова напоминает, что банкам запрещено выплачивать дивиденды, если такая выплата нарушает нормативы достаточности капитала.

Аналогичные рекомендации финучереждениям ЕС дал Европейский центральный банк.

К слову, Национальный банк Украины запретил банкам вводить какие-либо ограничения по депозитам, у которых закончился срок.

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