Нацбанк рекомендує банкам не платити дивідендів до жовтня

– Українські банки є достатньо капіталізованими та ліквідними. Ми сподіваємося, що менеджмент та акціонери фінансових установ долучаться до колективних зусиль з протидії поширенню коронавірусу та тимчасово утримаються від розподілу прибутків, — повідомила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

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Катерина Рожкова нагадує, що банкам заборонено виплачувати дивіденди, якщо така виплата порушує нормативи достатності капіталу.

Аналогічні рекомендації фінустановам ЄС надав Європейський центральний банк.

До слова, Національний банк України заборонив банкам запроваджувати будь-які обмеження по депозитах, в яких закінчився термін.