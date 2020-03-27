Падение экономики Украины из-за кризиса будет на уровне других стран — НБУ

Экономика Украины лучше готова к кризису, чем, как было 10 лет назад.

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

— Даже если мы будем видеть кризисную ситуацию, она не будет намного хуже, чем в других странах, — сказал Сологуб.

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Во время кризиса 2009 года ВВП Украины снизился на 15%, тогда как Польша показала положительную динамику роста, а страны еврозоны — падение на 3%.

— В сотрудничестве с МВФ мы не видим таких катастрофических сценариев, когда Украине будет гораздо хуже по сравнению с другими, — добавил представитель Нацбанка.

НБУ работает с правительством для прогноза макроэкономической картины, хотя в данной ситуации строить прогнозы сложно.

Напомним, Национальный банк Украины разрешил реструктуризировать рабочие кредиты до конца сентября текущего года в рамках кредитных каникул.