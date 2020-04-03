Усиление карантина - список документов для выхода на улицу

Кабмин ввел новые ограничения на пребывание граждан Украины на улице во время карантина. В частности, с 6 апреля 2020 года запрещено будет выходить из дома без документов, удостоверяющих личность.
Вместе с адвокатом Ростиславом Кравцом сайт Факты ICTV решил разобраться, какие документы должны носить с собой украинцы, чтобы не нарушать правила карантина.
Полный перечень документов, удостоверяющих личность, приведен в законе Украины О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус, говорит специалист.
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Во время карантина украинцы могут носить с собой документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины:
- паспорт гражданина Украины;
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- дипломатический паспорт;
- служебный паспорт;
- удостоверение личности моряка;
- удостоверение члена экипажа;
- удостоверение личности на возвращение в Украину;
- временное удостоверение гражданина Украины.
Также можно брать с собой документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус:
- водительское удостоверение;
- удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;
- вид на постоянное жительство;
- вид на временное жительство;
- карточку мигранта;
- удостоверение беженца;
- проездной документ беженца;
- удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите;
- проездной документ лица, которому предоставлена дополнительная защита.
— Любой из этих документов может удостоверить вашу личность — подтвердить гражданство или ваш специальный статус, — заключает Ростислав Кравец.
Напомним, Кабмин утвердил список дополнительных ограничений на время карантина.