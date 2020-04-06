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Факти / Україна / Суспільство

Посилення карантину з 6 квітня: список документів для виходу на вулицю

Кабмін увів нові обмеження на перебування громадян України на вулиці під час карантину. Зокрема, з 6 квітня 2020 року заборонено буде виходити з домівки без документів, що посвідчують особу.

Разом з адвокатом, старшим партнером адвокатської компанії Кравець та партнери Ростиславом Кравцем сайт Факти ICTV вирішив розібратися, які документи мають носити з собою українці, аби не порушувати правила карантину.

Повний перелік документів, які посвідчують особу, наведений у законі Україні Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, каже спеціаліст.

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Під час карантину українці можуть носити з собою документи, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України:

  • паспорт громадянина України;
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  • дипломатичний паспорт;
  • службовий паспорт;
  • посвідчення особи моряка;
  • посвідчення члена екіпажу;
  • посвідчення особи на повернення в Україну;
  • тимчасове посвідчення громадянина України.

Також можна брати з собою документи, які посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус:

  • посвідчення водія;
  • посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
  • посвідку на постійне проживання;
  • посвідку на тимчасове проживання;
  • картку мігранта;
  • посвідчення біженця;
  • проїзний документ біженця;
  • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
  • проїзний документ особи, якій надано додатковий захист.

– Будь-який з цих документів може посвідчити вашу особу – підтвердити громадянство або ваш спеціальний статус, – підсумовує Ростислав Кравець.

Посилення карантину - список документів для виходу на вулицю

Нагадаємо, Кабмін затвердив список додаткових обмежень на час карантину.

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