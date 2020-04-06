Посилення карантину - список документів для виходу на вулицю

Кабмін увів нові обмеження на перебування громадян України на вулиці під час карантину. Зокрема, з 6 квітня 2020 року заборонено буде виходити з домівки без документів, що посвідчують особу.
Разом з адвокатом, старшим партнером адвокатської компанії Кравець та партнери Ростиславом Кравцем сайт Факти ICTV вирішив розібратися, які документи мають носити з собою українці, аби не порушувати правила карантину.
Повний перелік документів, які посвідчують особу, наведений у законі Україні Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, каже спеціаліст.
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Під час карантину українці можуть носити з собою документи, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України:
- паспорт громадянина України;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- дипломатичний паспорт;
- службовий паспорт;
- посвідчення особи моряка;
- посвідчення члена екіпажу;
- посвідчення особи на повернення в Україну;
- тимчасове посвідчення громадянина України.
Також можна брати з собою документи, які посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус:
- посвідчення водія;
- посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
- посвідку на постійне проживання;
- посвідку на тимчасове проживання;
- картку мігранта;
- посвідчення біженця;
- проїзний документ біженця;
- посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
- проїзний документ особи, якій надано додатковий захист.
– Будь-який з цих документів може посвідчити вашу особу – підтвердити громадянство або ваш спеціальний статус, – підсумовує Ростислав Кравець.
Нагадаємо, Кабмін затвердив список додаткових обмежень на час карантину.