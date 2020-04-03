Рестарт экономики начнется в мае — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется на рестарт украинской экономики в начале мая.

Это будет возможно, если в конце апреля зафиксируется снижение динамики заболевания коронавирусом и будут ослаблены карантинные меры.

— Этот процесс будет происходить в несколько этапов. Вначале на работу смогут пойти люди трудоспособного возраста, параллельно будет возобновлена работа общественного транспорта. Это позволит нам уже с начала мая начать рестарт экономики, — сказал Денис Шмыгаль.

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Напомним, ранее правительство продлило карантин в Украине до 24 апреля 2020 года и объявило чрезвычайную ситуацию.