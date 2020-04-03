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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Рестарт економіки розпочнеться у травні – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сподівається на рестарт української економіки на початку травня.

Це буде можливо, якщо в кінці квітня зафіксується зниження динаміки захворювання на коронавірус і будуть ослаблені карантинні заходи.

– Цей процес буде відбуватися в кілька етапів. Спочатку на роботу зможуть піти люди працездатного віку, паралельно буде відновлено роботу громадського транспорту. Це дозволить нам вже з початку травня почати рестарт економіки, – сказав Денис Шмигаль.

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Нагадаємо, раніше уряд продовжив карантин в Україні до 24 квітня 2020 року і оголосив надзвичайну ситуацію.

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