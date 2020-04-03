Стало известно, сколько украинцев развелись за период карантина

4,5 тыс. пар поженились за период введения карантина в Украине.

Об этом сообщила начальник управления государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС) Министерства юстиции Украины Ирина Дубиковская.

По ее словам, расторгли брак за период карантина 1,4 тыс. пар.

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Наибольший показатель бракосочетаний зафиксирован в Киеве, Харьковской, Львовской, Киевской и Днепропетровской области.

Также она рассказала, что продолжается прием заявлений на расторжение брака через сайт. За период карантина поступило 53 заявления о разводе.

Напомним, пара из США, которая находится на самоизоляции из-за коронавируса, провела свадебную церемонию по видеоконференции в приложении Zoom. Родственники и друзья наблюдали в режиме трансляции, как они обменялись клятвами на фоне домашних цветов.